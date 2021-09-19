В Україні з наступного тижня почнеться похолодання. Проте потепління ще буде.

Про це у Facebook написала синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, з понеділка температура почне падати – до +7-12 °C.

“Буде дуже холодно за відчуттями”, – зазначила синоптикиня.

Крім того, сьогодні, 19 вересня, в більшості областей України пройдуть періодичні дощі. Вітер буде переважно південно-західний, лише в західних областях північно-західний.

“У Києві в неділю – часом дощ, рвучкий вітер. Протягом дня ще температура повітря “людська”, близько +15 °C”, – написала Наталка Діденко.

Раніше повідомлялося, що 19 вересня майже по всій території України прогнозуються дощі.