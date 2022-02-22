#Букви зібрали світлини та відео з мітингу.
Попередньо на сторінці події у соцмережі своє бажання долучитися висловили сотні маріупольців.
“Маріуполь! Сьогодні треба бути! Бо не питаючи вас, путін вже розмріявся про “ДИРУ в адмінкордонах”, — зауважила волонтерка Марія Подибайло.
Тисячі людей зібрались висловити свою солідарність та підтримку Україні та українській армії.
До акції також долучилися й українські співаки. Так, лідер гурту “Бумбокс” Андрій Хливнюк зовсім несподівано для організаторів також з’явився на мітингу.
Учасники мітингу співали гімн України, та рішуче висловлювали готовність боронити свою країну. Окрім цього, вони заявили, що не хочуть і не будуть частиною ОРДЛО чи Росії.
Раніше президент РФ Володимир Путін визнав правосуб’єктність ОРДЛО та підписав відповідний указ. Рішення було ухвалено після засідання Ради безпеки РФ 21 лютого. Про це очільник Кремля оголосив майже у годинному зверненні до громадян, яке супроводжувалося погрозами Україні, НАТО і США. Також Путін доручив ввести в ОРДЛО російські війська.
Попередньо ватажки самопроголошених “Донецької та Луганської народних республік” Денис Пушилін та Леонід Пасічник звернулися до Путіна з проханням визнати так звані “ЛДНР”.
- Нагадаємо, Путін заявив, що вважає територіями “ДНР” та “ЛНР” всю Донецьку та Луганську області, як це визначено у “конституціях” псевдореспублік.
- Прем‘єр-міністр Нідерландів Марк Рютте назвав президента Росії Володимира Путіна “божевільним” через ескалацію українського конфлікту.
- Під час сьогоднішнього засідання Верховна Рада України ухвалила постанову № 7088, котра засуджує визнання Російською Федерацією незалежності самопроголошених “ДНР” та “ЛНР”.
- Також стало відомо, що очільники МЗС країн “Великої сімки” ухвалили пакет санкцій проти Росії у відповідь на “порушення Москвою її міжнародних зобов’язань”.
- Водночас у столиці України громадяни зібралися на акцію протесту під посольством РФ. Як зазначили активісти, у такий спосіб вони демонструють Росії, що не бояться країни-агресора.
- Раніше під будівлею Міністерства закордонних справ України у Києві відбулась акція Turn ON sanctions!. Учасники вимагали негайного введення в дію анонсованих санкцій проти Російської Федерації.