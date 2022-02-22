Увечері 22 лютого тисячі жителів Маріуполя вийшли на акцію підтримки України. На тлі заяв лідера Російської Федерації щодо визнання незалежності ОРДЛО в адміністративних межах Луганської та Донецької областей учасники розгорнули власноруч виготовлені плакати, вигукуючи "Маріуполь – це Україна". Про це повідомляють у соцмережах учасники події.

#Букви зібрали світлини та відео з мітингу.

Попередньо на сторінці події у соцмережі своє бажання долучитися висловили сотні маріупольців.

“Маріуполь! Сьогодні треба бути! Бо не питаючи вас, путін вже розмріявся про “ДИРУ в адмінкордонах”, — зауважила волонтерка Марія Подибайло.



Тисячі людей зібрались висловити свою солідарність та підтримку Україні та українській армії.

До акції також долучилися й українські співаки. Так, лідер гурту “Бумбокс” Андрій Хливнюк зовсім несподівано для організаторів також з’явився на мітингу.

Учасники мітингу співали гімн України, та рішуче висловлювали готовність боронити свою країну. Окрім цього, вони заявили, що не хочуть і не будуть частиною ОРДЛО чи Росії.

Раніше президент РФ Володимир Путін визнав правосуб’єктність ОРДЛО та підписав відповідний указ. Рішення було ухвалено після засідання Ради безпеки РФ 21 лютого. Про це очільник Кремля оголосив майже у годинному зверненні до громадян, яке супроводжувалося погрозами Україні, НАТО і США. Також Путін доручив ввести в ОРДЛО російські війська.

Попередньо ватажки самопроголошених “Донецької та Луганської народних республік” Денис Пушилін та Леонід Пасічник звернулися до Путіна з проханням визнати так звані “ЛДНР”.