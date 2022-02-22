#Букви зібрали світлини та відео з мітингу.

Джерело: Facebook

Попередньо на сторінці події у соцмережі своє бажання долучитися висловили сотні маріупольців.

“Маріуполь! Сьогодні треба бути! Бо не питаючи вас, путін вже розмріявся про “ДИРУ в адмінкордонах”, — зауважила волонтерка Марія Подибайло.

Джерело: Facebook

Тисячі людей зібрались висловити свою солідарність та підтримку Україні та українській армії.

Джерело: Facebook

До акції також долучилися й українські співаки. Так, лідер гурту “Бумбокс” Андрій Хливнюк зовсім несподівано для організаторів також з’явився на мітингу.

Джерело: Facebook

Учасники мітингу співали гімн України, та рішуче висловлювали готовність боронити свою країну. Окрім цього, вони заявили, що не хочуть і не будуть частиною ОРДЛО чи Росії.

Джерело: Facebook

Раніше президент РФ Володимир Путін визнав правосуб’єктність ОРДЛО та підписав відповідний указ. Рішення було ухвалено після засідання Ради безпеки РФ 21 лютого. Про це очільник Кремля оголосив майже у годинному зверненні до громадян, яке супроводжувалося погрозами Україні, НАТО і США. Також Путін доручив ввести в ОРДЛО російські війська.

Попередньо ватажки самопроголошених “Донецької та Луганської народних республік” Денис Пушилін та Леонід Пасічник звернулися до Путіна з проханням визнати так звані “ЛДНР”.