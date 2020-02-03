Про це повідомляє російське агентство “РБК”.
За словами прем’єра Михайла Мішустіна, відповідно до підписаного ним 31 січня постановою уряду, вірус nCoV 2019 включено до переліку захворювань, які становлять небезпеку для оточуючих.
Також урядом затверджено національний план по боротьбі з поширенням інфекції на території Росії.
“Це дозволить здійснювати депортацію іноземних громадян, якщо у них буде виявлена така хвороба, і вводити спеціальні обмежувальні заходи, в тому числі – це ізоляція і карантин”, – сказав Мішустін.
- На території Росії зафіксовані двоє перших хворих новим типом коронавірусу з Китаю: в Забайкаллі і Тюменської області.
- Віце-прем’єр РФ, голова оперативного штабу Тетяна Голікова повідомила, що хворі – громадяни Китаю.