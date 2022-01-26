Відповідна інформація з’явилась на офіційному порталі відомства країни-агресора.
“Екіпажі багатоцільових винищувачів Су-35 Східного військового округу, що залучаються до перевірки сил реагування Союзної держави, продовжують перебазування на білоруські аеродроми. Під час перельоту винищувачі здійснюють проміжні посадки на аеродромах Центрального та Західного військових округів для підготовки до подальшого вильоту та відпочинку екіпажів”, – йдеться у повідомленні.
“Перевірка сил” пройде у два етапи. На першому етапі до 9 лютого відбудеться передислокація військ до Білорусі, “організація охорони та оборони важливих державних та військових об’єктів, охорона Державного кордону у повітряному просторі”.
Другий етап пройде з 10 по 20 лютого, коли буде проведено спільне навчання “Союзна рішучість-2022”, у рамках якого “будуть відпрацьовані питання запобігання та відображення зовнішньої агресії”.
Росія і Білорусь готуються провести раптову перевірку сил реагування Союзної держави перед запланованими навчаннями. У Генштабі Білорусі це пояснили тим, що стурбовані нарощування військового контингенту біля їхніх кордонів.
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