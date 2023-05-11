Станом на ранок 11 травня палестинські бойовики в Секторі Газа завдали ударів по Ізраїлю 507 ракетами.

Про це повідомляє Haaretz.

Щонайменше 368 ракет перетнули кордон. Водночас 108 впали в самій Газі. Загалом система протиповітряної оборони “Залізний купол” перехопила 154 ракети.

За даними армії Ізраїлю, чотири палестинські мирні жителі загинули внаслідок ракет, випущеними Палестинським ісламським джихадом. Так, поряд з містом Газа загинули 10-річна дівчина та 16-річний хлопець. Крім того, у місті Бейт-Ханун загинули 16-річний хлопець і 51-річний чоловік.

Як повідомляє Times of Israel, ізраїльські військові завдали ударів по 158 об’єктам Палестинського ісламському джихаду. Так, під час авіаудару по квартирі в Газі перед світанком знищено керівника ракетно-пускового загону угрупування Алі Хасана Галі (Абу Мухаммада).

Міністерство охорони здоров’я в секторі Газа заявило, що 25 палестинців загинули й 76 отримали поранення з початку операції Ізраїлю проти Палестинського ісламського джихаду.