Фотографії пожежних, які в квітні цього року боролися з вогнем у лісах Чорнобильської зони відчуження, стали основою для оригінального і зворушливого мистецького проєкту.

Про це поінформували в прес-центрі Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

Фотознімки стали основою для створення художнього колажу “EcoPrzewalskii”. Його автором є Олеся Геращенко.

Колаж зроблений із тисячі фотографій ліквідації масштабних пожеж на території Зони відчуження в квітні 2020 року. На картині зображений символ регенерації Чорнобиля після катастрофи на ЧАЕС – кінь Пржевальського.

Понад 20 років тому саме ліси Чорнобильської зони стали притулком для 36 тварин цього вимираючого виду. А сьогодні їх налічується там уже близько 150.

“Даний колаж – візуальна ода мужності наших пожежників, які три тижні, ризикуючи життям та здоров’ям, виборювали у вогню право Зони на відродження. І перемогли!” – зазначила автор колажу, коментуючи ідею проєкту.

Картина представлена на постійно діючій віртуальній виставці “Вогонь Чорнобиля 1987-2020” (в розділі “Природний заповідник”), яка була створена за ініціативою Національного музею “Чорнобиль”.

Детально розглянути художній колаж, максимально збільшивши зображення, можна на сайті музею.

Вогнеборцям Чорнобиля присвятили колаж з тисячі фотографій 🎥: National Chernobyl Museum pic.twitter.com/SvnMYGKlG7 — Букви (@Bykvu) November 28, 2020