Про це поінформували в прес-центрі Держслужби України з надзвичайних ситуацій.
Фотознімки стали основою для створення художнього колажу “EcoPrzewalskii”. Його автором є Олеся Геращенко.
Колаж зроблений із тисячі фотографій ліквідації масштабних пожеж на території Зони відчуження в квітні 2020 року.
На картині зображений символ регенерації Чорнобиля після катастрофи на ЧАЕС – кінь Пржевальського.
Понад 20 років тому саме ліси Чорнобильської зони стали притулком для 36 тварин цього вимираючого виду. А сьогодні їх налічується там уже близько 150.
“Даний колаж – візуальна ода мужності наших пожежників, які три тижні, ризикуючи життям та здоров’ям, виборювали у вогню право Зони на відродження. І перемогли!” – зазначила автор колажу, коментуючи ідею проєкту.
Картина представлена на постійно діючій віртуальній виставці “Вогонь Чорнобиля 1987-2020” (в розділі “Природний заповідник”), яка була створена за ініціативою Національного музею “Чорнобиль”.
Детально розглянути художній колаж, максимально збільшивши зображення, можна на сайті музею.
Вогнеборцям Чорнобиля присвятили колаж з тисячі фотографій
🎥: National Chernobyl Museum pic.twitter.com/SvnMYGKlG7
— Букви (@Bykvu) November 28, 2020
- Внаслідок лісових пожеж у Чорнобильській зоні відчуження постраждало близько 5% біосферного заповідника.
- Президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди 22 рятувальникам, які брали участь у гасінні масштабної лісової пожежі в Чорнобильській зоні відчуження.
- У травні повідомлялося, що в Чорнобильській зоні після руйнівних пожеж заново оживає природа.