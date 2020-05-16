Про це повідомило Посольство України у США на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що на борту спеціального рейсу 72 громадянина.

Літак вирушив із аеропорту Нью-Йорка до Києва у п’ятницю, 15 травня. Це уже шостий комерційний спецрейс, який здійснює авіакомпанія “Міжнародні авіалінії України”.

“Усі пасажири, які перебувають на борту, будуть забезпечені захисними масками, зокрема, і на виході в аеропорту Бориспіль, щоб мати можливість безпечно дістатись своїх домівок чи місця обсервації”, – зазначили у Посольстві.

Там також додали, що зараз у період карантину зі США в Україну спецрейсами вже доставили понад 1700 осіб. Більше 1200 осіб чекають евакуації.