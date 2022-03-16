Про це повідомляє пресслужба СБУ.
У відомстві зазначили, що судячи з перехопленої розмови, Суми також повинні отримати статус міста-героя, оскільки в окупантів навіть назва цього міста викликає страх та розпач.
Під час розмови мама окупанта запитує його, чи повернувся він до Росії, адже у них по телебаченню запевнили, що всіх строковиків вже вивели з України. На це окупант відповів, що він ще досі на території України.
За його словами виїхати до Росії вони не можуть, оскільки їх оточили українські захисники.
“Ми заїхали спокійно, але тепер виїхати не можемо”, – заявив російський загарбник.
На запитання матері, чи збираються їх визволяти, окупант відповів, що спочатку їм потрібно проїхати через Суми, проте через це місто ще жодна російська колона не пройшла цілою.
Він додав, що хоче скласти зброю перед своїм командиром роти, аби тільки не їхати через Суми. На що матір окупанта заявила, що за таке його чекатиме трибунал та попросила “не лізти вперед”.
“Якщо ми поїдемо через Суми, то це 50/50, я не знаю, чи повернемось. Я ледве додзвонився до тебе сьогодні, тому що нас глушать весь час, щоб ми не могли подзвонити і розповісти про все”.
- Нагадаємо, Служба безпеки України затримала зловмисника, який забезпечував російським військовим до тисячі мобільних дзвінків в Україні на день.
- Раніше у СБУ з’ясували, що осійські загарбники розстрілюють своїх військових, які відмовляються воювати в Україні.
- Також Служба безпеки України опублікувала відео допиту ще одного окупанта із РФ, який виявився бойовиком російської приватної військової компанії “Вагнер”.