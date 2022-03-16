Служба безпеки України опублікувала перехоплену розмову російського загарбника з матір'ю, під час якої окупант розповів про те, як вони без проблем в’їхали в Україну, а от виїхати - не можуть.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У відомстві зазначили, що судячи з перехопленої розмови, Суми також повинні отримати статус міста-героя, оскільки в окупантів навіть назва цього міста викликає страх та розпач.

Під час розмови мама окупанта запитує його, чи повернувся він до Росії, адже у них по телебаченню запевнили, що всіх строковиків вже вивели з України. На це окупант відповів, що він ще досі на території України.

За його словами виїхати до Росії вони не можуть, оскільки їх оточили українські захисники.

“Ми заїхали спокійно, але тепер виїхати не можемо”, – заявив російський загарбник.

На запитання матері, чи збираються їх визволяти, окупант відповів, що спочатку їм потрібно проїхати через Суми, проте через це місто ще жодна російська колона не пройшла цілою.

Він додав, що хоче скласти зброю перед своїм командиром роти, аби тільки не їхати через Суми. На що матір окупанта заявила, що за таке його чекатиме трибунал та попросила “не лізти вперед”.