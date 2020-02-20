Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.
“Персонал, який раніше працював в “Нових Санжарах”, вивезли. Ніхто з них не буде контактувати з розміщеними в обсервації особами. У складі групи, яка буде розміщена в обсервації, є і лікарі, і медперсонал, і технічні фахівці для забезпечення належного перебування і безпеки людей”, – сказано в повідомленні.
Також стверджується, що екіпаж літака, евакуйовані громадяни і техпрацівники будуть знаходитися в окремих приміщеннях.
Відходи будуть утилізовані в особливому порядку, вони не будуть потрапляти в загальну каналізацію. Самі каналізаційні стоки в обов’язковому порядку будуть знешкоджені”, – йдеться в повідомленні.
Евакуйовані з Китаю українці і громадяни інших держав будуть перебувати на обсервації в Нових Санжарах протягом 14 днів.
- Раніше літак з евакуйованими з Китаю українцями та іноземцями прибув до Харкова. На борту літака авіакомпанії SkyUp знаходяться 45 громадян України і 27 іноземців, а також екіпаж і супроводжуючі лікарі. Раніше лайнер прибув в аеропорт “Бориспіль” для дозаправки.
- У Нових Санжарах, що в Полтавській області, люди перекрили дорогу і протестують проти того, щоб туди привезли евакуйованих з китайського Уханю українців. Крім того, в місті сталися сутички між поліцією і протестуючими.
- Президент України Володимир Зеленський засудив протести в регіонах проти прийому евакуйованих із Китаю українців і запевнив, що небезпеки немає.