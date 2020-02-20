З медустанови в Нових Санжарах, в якій будуть знаходитися евакуйовані українці та іноземці з Уханю, вивезли персонал.

Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

“Персонал, який раніше працював в “Нових Санжарах”, вивезли. Ніхто з них не буде контактувати з розміщеними в обсервації особами. У складі групи, яка буде розміщена в обсервації, є і лікарі, і медперсонал, і технічні фахівці для забезпечення належного перебування і безпеки людей”, – сказано в повідомленні.

Також стверджується, що екіпаж літака, евакуйовані громадяни і техпрацівники будуть знаходитися в окремих приміщеннях.

Відходи будуть утилізовані в особливому порядку, вони не будуть потрапляти в загальну каналізацію. Самі каналізаційні стоки в обов’язковому порядку будуть знешкоджені”, – йдеться в повідомленні.



Евакуйовані з Китаю українці і громадяни інших держав будуть перебувати на обсервації в Нових Санжарах протягом 14 днів.