Про це повідомили в прес-службі національної атомної енергогенеруючої компанії “Енергоатом”.

“4 січня 2020 року о 05:04 енергоблок №3 Южно-Української АЕС відключено від енергомережі дією автоматичного захисту. … В даний час в роботі перебувають два енергоблоки Южно-Української АЕС. Сумарна потужність генераторів становить 2040 МВт”, — йдеться в повідомленні .

При цьому наголошується, що радіаційний, протипожежний та екологічне перебування на Південно-Українській АЕС і прилеглій території не змінювався та знаходиться у межах діючих норм. Причини спрацьовування системи захисту з’ясовуються.

Довідка. Південно-Українська АЕС розташована на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ Миколаївської області. На АЕС працюють 3 атомні енергоблоки ВВЕР-1000 сумарною потужністю 3000 МВт.