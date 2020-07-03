Народний депутат від фракції "Європейська солідарність", генерал Михайло Забродський заявив, що через дії ДБР в протиповітряній обороні України більше доби була діра в сотні кілометрів.

Про це повідомила прес-служба партії.

“На сайті командування наших Збройних сил було повідомлення, що вчора в кілька частин Зенітних ракетних військ, які дислокуються в Хмельницькій області, прибула бригада слідчих ДБР з відповідними приписами на проведення слідчих дій. Зокрема, на огляд території військової частини і встановлення деяких обставин”, – нагадав генерал.

Забродський нагадав, що співвідношення засобів повітряного нападу не на користь Повітряних сил України в порівнянні з силами Російської Федерації.

“ППО країни – це не те, що захищає і прикриває тільки угруповання військ, це те, що захищає і прикриває від засобів повітряного нападу в першу чергу адміністративні центри та елементи інфраструктури. Зрештою, цивільне населення”, – пояснив він.

За словами генерала, кілька клістронів, які були конфісковані співробітниками ДБР, це кілька непрацюючих комплексів виявлення, наведення і ураження.

“Це більше доби діра в нашому повітряному просторі шириною в кілька сотень кілометрів. Ми вимагаємо від Верховного Головнокомандувача чіткої оцінки посадових осіб. Винних – до відповідальності”, – підкреслив Забродський.

Як повідомлялося раніше, 1 липня слідчі Державного бюро розслідувань під час обшуків вилучили з зенітних ракетних бригад Повітряних сил ЗС України, які базуються в Хмельницькій, Одеській та Херсонській областях НВЧ прилади (клістрони), які є одним з основних елементів системи наведення зенітних ракетних комплексів на ціль.

У Командуванні Повітряних сил ЗСУ заявили, що “створюється враження, що це (обшуки і вилучення обладнання — ред.) чиясь спланована акція, спрямована на підрив обороноздатності держави”.