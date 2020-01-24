Через допити ДБР Порошенку доводиться відміняти міжнародні візити

П’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив, що Державне бюро розслідувань спеціально призначає йому допити під час запланованих міжнародних візитів.

Про це він сказав на брифінгу після допиту, повідомляє кореспондент #Букв.

Зокрема, через сьогоднішній допит Порошенку довелося відмінити поїздку в Давос.

“Я сьогодні був запрошений після того, як я особисто добровільно сам з’явився 20 січня в приміщенні ДБР, щоб припинити інсинуації щодо повісток і визначити, коли я зможу прийти на допит. Мені наголосили, що дуже важливо прийти сьогодні 24 числа. Я був вимушений скасувати міжнародний візит. В Швейцарії в Давосі в мене були заплановані низка міжнародних зустрічей. Я думаю, що з високою імовірністю вони моніторять мою переписку, побачили замовлення квитків і саме в цей день призначили допит як свідка. Тоді я сказав, що якщо я скасовую міжнародний візит, я офіційно звертаюсь і прошу мене сьогодні допитати по всіх, без виключення, справах, які ви завели за незаконним повідомленням про злочин, яке зробив пан Портнов. Всі справи заведені або по пану Портнову, або по окремим депутатам з путінської п’ятої колони”, – сказав він.

Порошенко зазначив, що 20 січня слідчі ДБР пообіцяли йому, що сьогодні його допитають по всіх справах. Проте під час допиту вони відмовились проводити слідчі дії.

“Сьогодні більше години велася дискусія про те, що вони відмовляються мене допитувати. То слідчих немає, то немає часу… Бо їм потрібне шоу. Шоу пишуть відомі сценаристи “Сватів” чи “95 кварталу”. Наголошую, що шоу ми їм робити не дамо”, – пояснив він.

Лідер “ЄС” також повідомив, що у допиті брали участь люди, які фігурують на скандальних записах ексочільника бюро Романа Труби.

“Жахлива обставина, що ті фігуранти, які присутні у аудіозаписах “Трубу прорвало”, ті хто отримували незаконні вказівки з Офісу президента, сьогодні брали участь у цих слідчих діях”, – наголосив Порошенко.

Щодо самого допиту, експрезидент переконаний, що ДБР наразі діє на боці Росії.

“Було жахливо слухати те, що відбувалося по Мінським домовленостям. Я ніколи нічого подібного не чув. […] Нажаль, слідчий ховав очі і це було дуже поганим спектаклем”, – сказав він.

Крім того, він повідомив, що наступного тижня перебуватиме в Брюсселі, де запланована низка міжнародних заходів по лінії Євросоюзу і НАТО.

“У нас наприкінці січня має бути парламентська асамблея НАТО, 27-го я туди маю виїжджати, вони на 31 число – знову допит. Єдине для чого це робиться, щоб перешкоджати міжнародній діяльності”, – наголосив Порошенко.

Він додав, що допити і справи проти нього “носять характер політичних переслідувань”.