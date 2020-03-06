Колишній міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський розповів про причини відмови від посади в новому уряді.

Про це Бородянський написав на своїй сторінці в Facebook.

“Я відмовився від пропозиції очолити міністерство через фундаментальну незгоду з поділом міністерства, тому що це відкине нас мінімум на рік від старту змін у всій гуманітарній сфері, спорт знову буде розглядатися не як частина гуманітарного простору держави, що і спричинило сьогоднішнє, м’яко кажучи, нерозуміння неймовірного впливу спорту на виховання, на створення культурного простору, на формування держави”, – написав ексміністр.

Бородянський зазначив, що його команда зробила тільки 10-20% від задуманого, “тому що потрібно хоча б 1,5 року, щоб зміни стали незворотними й усі відчули результати”.

Серед своїх досягнень Бородянський зазначив створення закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження традиційного характеру середовища та протидії хаотичній забудові”, прийняття якого забезпечить збереження пам’яток.

Також він акцентував на необхідності продовження роботи над законом “Про медіа” для захисту інформаційного простору.

“Ми хворіємо на прості рішення в складному світі. Неможливо розраховувати на сталість без глибинного розуміння причин та наслідків наших дій, без стратегій та тактик, без використання новітніх підходів до управління державою, без свідомої розбудови Державної служби як ТОП роботодавця в країні з прозорою системою відбору та просування по службі, гідною ринковою оплатою, залученням найкращих до державної служби, гордості за Державну службу, формування довіри між державними інституціями та громадянами”, – додав Бородянський.

Як повідомлялося раніше, зараз в Кабміні залишаються вакантними чотири посади керівників міністерств — Міністерства освіти і науки, Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища України, Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України і Міністерства культури.