Про це пише Science Daily.

Дослідники з Кембриджського університету і Британської антарктичної служби, щоб виявити кількість зелених снігових водоростей, об’єднали супутникові дані з наземними спостереженнями протягом двох років в Антарктиці. Хоча кожна окрема водорость має мікроскопічні розміри, коли вони ростуть в масі, вони фарбують сніг в яскраво-зелений колір і можуть бути видні з космосу.

“Ми досягли значного прогресу в розумінні життя на суші в Антарктиді і того, як вона може змінитися в найближчі роки, коли клімат стане тепліше. Снігові водорості є ключовим компонентом здатності континенту ловити вуглекислий газ з атмосфери за допомогою фотосинтезу”, – зазначив провідний автор дослідження Метт Дейві.

Вчені вважають, що в майбутньому ці рослини розширять свій асортимент, тому що глобальне потепління створює все більше сприятливих умов для їх збільшення.

Дослідники також виявили, що на поширення цих водоростей також сильно впливають морські птахи та ссавці. Більше 60 % рослин було знайдено в п’яти кілометрах від колонії пінгвінів. Також спостерігали зростання водоростей поблизу місць гніздування інших птахів, в тому числі поморників, і районів, де тюлені виходять на берег.

“Ми виявили 1679 окремих плям квітучих зелених водоростей на сніговій поверхні, які разом займають площу 1,9 квадратних кілометра, що еквівалентно поглинанню вуглецю близько 479 тон на рік”, – додав Дейві.

Уточнюється, що майже дві третини квітучих зелених водоростей доводилося на невеликі низинні острови без височин. У міру того, як Антарктичний півострів нагрівається через підвищення глобальної температури, ці острови можуть втратити свій річний сніговий покрив, а разом з ним і снігові водорості. Тим не менше, більшість снігових водоростей зустрічається в невеликій кількості більших квітучих рослин на півночі півострова і Південних Шетландських островах, в районах, де вони можуть поширюватися на височини в міру танення низинних снігів.

“У міру того, як Антарктида прогрівається, ми прогнозуємо, що загальна маса снігових водоростей буде збільшуватися, оскільки поширення на височини значно переважить втрату невеликих острівних плям водоростей”, – зазначив співавтор дослідження Ендрю Грей.