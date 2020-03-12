Через глобальне потепління в Атлантичному океані можуть зникнути равлики

Про це сказано в статті видання phys.org.
Згідно з дослідженням, проведеним в університеті Рутгерса в Нью-Брансвік, зміна клімату може стати причиною вимирання одного з видів морських равликів, які водяться в центральній частині Атлантичного океану.
“Равлик звичайний”, який також називають “Хвилястий” (Buccinum undatum) є важливим видом равликів, які використовуються в комерційних цілях і десятиліттями добувалися в Європі і Канаді для споживання людиною.
Навколишнє середовище равликів – центральний регіон Атлантичного океану є одним з найбільш морських зон на Землі, які швидко прогріваються. Щорічні коливання температури на дні океану є одними з найбільш екстремальних на планеті.
Зміна клімату призведе до підвищення температури, і це спричинить за собою проблеми, пов’язані з циклом нересту, що поставить під загрозу виживання равликів, як виду.
- Раніше повідомлялось, що минула зима стала найтеплішою за всю історію кліматичних спостережень в Європі.