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Через глобальне потепління в Атлантичному океані можуть зникнути равлики

Канадські вчені встановили, що глобальне потепління може стати причиною вимирання морських равликів, як виду.

Четвер, 12 березня 2020, 01:41

Про це сказано в статті видання phys.org.

Згідно з дослідженням, проведеним в університеті Рутгерса в Нью-Брансвік, зміна клімату може стати причиною вимирання одного з видів морських равликів, які водяться в центральній частині Атлантичного океану.

“Равлик звичайний”, який також називають “Хвилястий” (Buccinum undatum) є важливим видом равликів, які використовуються в комерційних цілях і десятиліттями добувалися в Європі і Канаді для споживання людиною.

Навколишнє середовище равликів – центральний регіон Атлантичного океану є одним з найбільш морських зон на Землі, які швидко прогріваються. Щорічні коливання температури на дні океану є одними з найбільш екстремальних на планеті.

Зміна клімату призведе до підвищення температури, і це спричинить за собою проблеми, пов’язані з циклом нересту, що поставить під загрозу виживання равликів, як виду.

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Теги: Атлантичний океан, глобальное потепление

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