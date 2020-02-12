Про це в інтерв’ю #Буквам розповіла керівниця Лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Світлана Краковська.

Зміни клімату впливають на різні сфери життя в Україні. Зокрема, спричиняють зупинки в роботі атомних електростанцій.

“Наприклад, потерпають атомники, бо раніше десь у серпні атомні станції ставили на профілактику. Тоді якраз зменшувалося споживання енергії. А зараз виходить, що в серпні у нас спекотно, люди активно вмикають кондиціонери – і попит на електрику не спадає. Також в атомників є водойми-охолоджувачі. Коли температура сягає 28 градусів, вони не охолоджують. Доводиться зупиняти виробництво електроенергії, через це у Франції й Сполучених Штатах вже ставалося відімкнення”, — пояснила кліматолог.

Також потепління впливає на сільське господарство та здоров’я українців, однак предметно про це говорити та шукати шляхи розв’язання проблеми можна буде після того, як фахівці ретельно вивчать ситуацію.

“За ініціативи Світового банку зараз почалося дослідження впливу потепління на різні сфери життя в Україні – на сільське господарство, ліс, здоров’я людей. Представники усіх профільних міністерств цим займаються, десь восени має бути звіт. Тут важлива ця міждисциплінарність: вона дасть змогу врахувати різні фактори. Бо, наприклад, я не маю знати, як потепління впливає на енергетику. … Цей прогноз, який зараз роблять, враховуватиме час до середини століття. На його основі можна буде розробляти конкретні поради. Взагалі, в Україні останнім часом краще ставлення на державному рівні до цієї проблематики. Хоча рішення треба приймати складні та комплексні”, — наголосила Краковська.

Кліматолог також розповіла, що якщо температура планети підніметься на 4 градуси, кліматичні зміни стануть вже незворотними, а в найближчі роки через глобальне потепління українці будуть частіше спостерігати тропічні ночі влітку, а кожна друга зима буде сухою і теплою.