У зв'язку з тим, що в Гонконзі зафіксували випадок інфікування собаки коронавірусом COVID-19, в Україні заборонили ввезення тварин з Китаю.

Про це повідомили в пресцентрі Держпродпотребслужби.

Як повідомлялося раніше, в Гонконгу (Китай) собаку помістили на карантин через можливе зараження коронавірусом. Зазначається, що у собаки не було ніяких симптомів, але СOVID-19 був діагностований у її власника.

Наразі цей інцидент вивчається. Але для того, щоб мінімізувати ризики, Держпродпотребслужба ввела тимчасову заборону на ввезення тварин з Китаю.

“З метою мінімізації ризиків занесення на територію України збудника COVID-19, … Держпродспоживслужба тимчасово заборонила ввезення в Україну з Китайської Народної Республіки домашніх (собак, котів тощо) та диких м’ясоїдних тварин”, — зазначили в пресцентрі.