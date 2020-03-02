Про це повідомили в пресцентрі Держпродпотребслужби.
Як повідомлялося раніше, в Гонконгу (Китай) собаку помістили на карантин через можливе зараження коронавірусом. Зазначається, що у собаки не було ніяких симптомів, але СOVID-19 був діагностований у її власника.
Наразі цей інцидент вивчається. Але для того, щоб мінімізувати ризики, Держпродпотребслужба ввела тимчасову заборону на ввезення тварин з Китаю.
“З метою мінімізації ризиків занесення на територію України збудника COVID-19, … Держпродспоживслужба тимчасово заборонила ввезення в Україну з Китайської Народної Республіки домашніх (собак, котів тощо) та диких м’ясоїдних тварин”, — зазначили в пресцентрі.
- 2 березня кількість летальних випадків в світі від китайського атипового коронавірусу перевищила 3000. В Італії кількість хворих за добу зросла на 50% — наразі в країні захворіло 1 694 людини та померли вже 34 людини.
- Міністерство охорони здоров’я планує, що обсервація в Нових Санжарах (Полтавська обл.) громадян, евакуйованих з китайської провінції Ухань в зв’язку зі спалахом коронавірусу, якщо не виникне підозр на захворювання, буде завершена в четвер.