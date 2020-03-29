Про це повідомляє пресслужба міністерства з посиланням на заяву в ефірі каналу “Україна”.
“За всіма статтями – на 30% падіння злочинності”, – сказав Аваков.
При цьому, за його словами, головний злочин на сьогодні – це байдужість громадян до карантину.
“Народ веселиться та їсть шашлики в парку, як ніби нічого не відбувається, і байдуже ставиться не до своєї безпеки, а до безпеки інших”, – сказав міністр.
Що стосується шахраїв, які нібито ходять по домівках під виглядом проведення дезінфекції, Аваков вважає, що ці чутки перебільшені.
“Ми намагаємося активно цьому перешкоджати, розсилати СМС і говоримо: ні одна служба в країні не займається тим, що приходить до вас додому і щось дезінфікує. Якщо ви не викликали таку службу, до вас ніхто не прийде. Ми за цим слідкуємо, бачимо ці процеси, вважаємо, що вони незначні – більше хайп”, – сказав Арсен Аваков.
- Раніше Арсен Аваков вважає, що начальник поліції Києва Андрій Крищенко, у якого діагностували підозру на зараження коронавірусом, міг підхопити інфекцію під час виконання службових обов’язків.