Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про різке зниження злочинності під час карантину.

Про це повідомляє пресслужба міністерства з посиланням на заяву в ефірі каналу “Україна”.

“За всіма статтями – на 30% падіння злочинності”, – сказав Аваков.

При цьому, за його словами, головний злочин на сьогодні – це байдужість громадян до карантину.

“Народ веселиться та їсть шашлики в парку, як ніби нічого не відбувається, і байдуже ставиться не до своєї безпеки, а до безпеки інших”, – сказав міністр.

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Що стосується шахраїв, які нібито ходять по домівках під виглядом проведення дезінфекції, Аваков вважає, що ці чутки перебільшені.

“Ми намагаємося активно цьому перешкоджати, розсилати СМС і говоримо: ні одна служба в країні не займається тим, що приходить до вас додому і щось дезінфікує. Якщо ви не викликали таку службу, до вас ніхто не прийде. Ми за цим слідкуємо, бачимо ці процеси, вважаємо, що вони незначні – більше хайп”, – сказав Арсен Аваков.