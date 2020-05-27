Через карантин туристичний потік у Києві в квітні і травні 2020 року впав більш ніж на 90 %. У зв'язку з цим столичні туроператори, агентства, готелі та ресторани недоотримали 1 млрд доларів.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер Києва Віталій Кличко.

“Пандемія відчутно вдарила по туристичній сфері Києва. У порівнянні з минулим роком турпотоку в квітні і травні в нашому місті практично не було. Туроператори, агентства, готелі та ресторани недоотримали приблизно 1 млрд доларів. А це – і втрати міста: у надходженнях від туристичного збору, податків від бізнесу”, – зазначив Кличко.

При цьому він висловив надію, що відновлення залізничного та авіаційного сполучення сприятиме відродженню як внутрішнього, так і зовнішнього туризму.

“Як я вже сказав, з 30 травня ми відкриємо готелі. Туристичні маршрути і локації в парках, на вулицях вже відкриті. З 1 червня, за рішенням Уряду, відновить роботу міжміське сполучення – автобусне і залізничне. Тому, сподіваємося, що поступово зможе ожити і туризм у нашому місті. В першу чергу, внутрішній. А з відновленням авіасполучення – і зовнішній”, – заявив Кличко.

“Цього року ми плануємо оновити та створити нові туристичні об’єкти і локації. Щоб Київ ставав красивішим та привабливішим – і для жителів столиці, і для її гостей”, – додав він.

(На відео – з 12:35)