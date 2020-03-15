Про це повідомляється на сайті Join UP!
“Туроператор Join UP! продовжить термін перебування туристів, які зараз знаходяться на відпочинку на курортах Єгипту Шарм-ель-Шейх та Хургада. Кожному відпочивальнику за рахунок туроператора буде надано перебування і харчування у тих же готелях або в альтернативних подібного класу зірковості”, – зазначається в повідомленні.
Туристи, які повинні були 14-15 березня повернутися додому, попередньо будуть повернуті в Україну рейсами на наступному тижні.
“Туристам, які повинні повертатися в Україну після 16 березня, інформацію ми надамо додатково”, – відзначає туроператор.
Готелі Reef Oasis Beach Resort 5 і Sentido Reef Oasis Senses Resort 5 закриті на карантин.
“Всі туристи, включно з відпочивальниками Join UP!, перебуватимуть у готелях до закінчення карантину. Якщо лабораторні тести після закінчення карантину не виявлять випадків захворювання на COVID-19 або підозр на зараження ним, наші туристи зможуть повернутися додому”, – розповіли в Join UP!
- Державне агентство розвитку туризму України закликало туроператорів не відправляти українців за кордон на період карантину, зокрема, до 17 березня, коли буде припинено авіаційне, залізничне та автобусне сполучення.
- Раніше повідомлялося, що туроператори відправляють туристів на відпочинок, незважаючи на те, що Україна незабаром закриє державний кордон у всіх напрямках повідомлення.
- З опівночі 17 березня буде закрито пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.
- В Україні з 12 березня і по 3 квітня ввели карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення з деякими країнами.