Українські туристи туроператора Join UP !, які відпочивали в Єгипті, поки не зможуть повернутися до України і будуть перебувати в своїх готелях на карантині.

Про це повідомляється на сайті Join UP!

“Туроператор Join UP! продовжить термін перебування туристів, які зараз знаходяться на відпочинку на курортах Єгипту Шарм-ель-Шейх та Хургада. Кожному відпочивальнику за рахунок туроператора буде надано перебування і харчування у тих же готелях або в альтернативних подібного класу зірковості”, – зазначається в повідомленні.

Туристи, які повинні були 14-15 березня повернутися додому, попередньо будуть повернуті в Україну рейсами на наступному тижні.

“Туристам, які повинні повертатися в Україну після 16 березня, інформацію ми надамо додатково”, – відзначає туроператор.

Готелі Reef Oasis Beach Resort 5 і Sentido Reef Oasis Senses Resort 5 закриті на карантин.

“Всі туристи, включно з відпочивальниками Join UP!, перебуватимуть у готелях до закінчення карантину. Якщо лабораторні тести після закінчення карантину не виявлять випадків захворювання на COVID-19 або підозр на зараження ним, наші туристи зможуть повернутися додому”, – розповіли в Join UP!