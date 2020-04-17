Засновник сервісу прокату Exotic Cars Євген Коновалов пов’язує це з відсутністю класичних розваг і бажанням людей насолодитися приємною весняною погодою.

“У період пандемії і самоізоляції найбільшим попитом користуються кабріолети. Я думаю, це пов’язано з гарною погодою і, в той же час, неможливістю гуляти на вулиці. А в кабріолеті достатньо опустити дах і можна насолоджуватися свіжим повітрям під відкритим небом. У нинішніх умовах це така ж екзотика, як і сам кабріолет”, – сказав Коновалов.

Він зазначив, що через обмежувальні заходи людям стали недоступні ресторани, торгово-розважальні центри, прогулянки по парках, пікніки з друзями, походи в нічні клуби і поїздки за кордон. Доводиться постійно сидіти вдома. А завдяки прокату авто можна насолодитися їздою по порожніх вулицях в машині, за кермом якої завжди мріяв побувати.

Серед асортименту Exotic Cars найбільшим попитом навесні 2020 року користуються:

Форд Мустанг;

Шевроле Камаро;

Бентлі кабріолет;

Ягуар F-Type.

Довідка

Exotic Cars – це сервіс прокату автомобілів, серед яких кабріолети, спорткари, преміальні та ексклюзивні авто. На сайті exotic-cars.com.ua можна орендувати Jaguar F-Type, Aston Martin Rapide, Bentley Convertible, Mercedes CLA, Porsche Cayenne, Chevrolet Corvette, Mercedes-Benz G-Class і багато інших автомобілів.

“Ми пропонуємо екзотичні авто на будь-яку кишеню, на будь-який смак, на будь-який час і на будь-які випадки життя. І це унікальність нашого сервісу. Наші автомобілі орендують для весілля, для зйомок кліпів і фільмів, або просто для поїздок по місту. Бували також оренди для подорожей по морському узбережжю або для полювання та риболовлі”, – резюмував Євген Коновалов.

Засновник сервісу додав, що в планах компанії запуск додаткових послуг. Зокрема, екскурсії в Чорнобиль, романтичний вечір на кабріолеті або навіть екстрим тур з професійним гонщиком по треку. Вартість прокату кабріолетів і спорткарів залежить від тривалості оренди – чим більше днів, тим дешевше.