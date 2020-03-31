Про це повідомляє німецький портал даних Statista.
Використання таких інструментів комунікації, як Slack і Teams зросла, оскільки робота з дому стала новою нормою життя в останні тижні. Також ці інструменти використовують в особистому житті.
Нові реалії призвели до стрибка кількості завантажень додатків для відеозв’язку.
За даними Priori Data, кількість завантажень Skype, Houseparty і Zoom в березні виросло більш ніж на 100%.
Додатки для відеозв’язку завантажили майже 27 мільйонів разів цього місяця.
Лідером серед користувачів залишається Skype, а додаток Zoom стрімко набирає популярність. У березні додаток Skype щодня використовують 59 мільйонів користувачів, а Zoom – 4,3 млн.
Відзначимо, що Skype більше використовують для особистого спілкування, в той час як Zoom – для відеоконференцій.
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