Через те, що значна частина населення світу в даний час знаходиться на карантині через коронавірус, люди все частіше використовують технології для роботи, спілкування і підтримки зв'язку з близькими.

Про це повідомляє німецький портал даних Statista.

Використання таких інструментів комунікації, як Slack і Teams зросла, оскільки робота з дому стала новою нормою життя в останні тижні. Також ці інструменти використовують в особистому житті.

Нові реалії призвели до стрибка кількості завантажень додатків для відеозв’язку.

За даними Priori Data, кількість завантажень Skype, Houseparty і Zoom в березні виросло більш ніж на 100%.

Додатки для відеозв’язку завантажили майже 27 мільйонів разів цього місяця.

Лідером серед користувачів залишається Skype, а додаток Zoom стрімко набирає популярність. У березні додаток Skype щодня використовують 59 мільйонів користувачів, а Zoom – 4,3 млн.

Відзначимо, що Skype більше використовують для особистого спілкування, в той час як Zoom – для відеоконференцій.