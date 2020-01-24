Уряд Китаю ухвалив рішення закрити частину Великої стіни для туристів, а також закликав припинити продаж турпакетів в зв'язку з поширенням коронавірусу.

Про це повідомляє Reuters.

Закрити деякі частини планують з суботи, 25 січня. Зокрема, це станеться на перевалі Цзюйюн, біля Пекіну.

З метою безпеки у відвідувачів будуть вимірювати температуру.

Міністерство культури і туризму Китаю закликало туристичні агентства призупинити продаж турпакетів по країні і за її межами.

Крім цього, в Пекіні ухвалили рішення закрити відомі храми та інші пам’ятки, які користуються популярністю у туристів. Серед них – храм Лами і Заборонене місто.

У Шанхаї закриють Діснейленд.

Як відомо, щорічно Велику Китайську стіну відвідує близько 10 млн туристів.

Кількість заражених невідомим китайським коронавірусів (2019 нКоВ) на території країни, досягло 830 осіб. Кількість померлих від коронавірусу також зросла – до 25 осіб.

Як повідомлялося раніше, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Уперше вірус був виявлений в місті Ухань. Пізніше Ухань та розташоване в 80-ти кілометрах від нього густонаселене місто Хаунган були закриті на карантин. Станом на 23 січня відомо про 18 жертв китайського нетипового коронавірусу та понад 500 хворих.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби убезпечити себе, а також про те, якими є симптоми незвичайного захворювання.