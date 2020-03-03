Через коронавірус Google скасувала великий новинний захід I/O 2020. Він мав відбутися в Каліфорнії 12-14 травня.

Про це повідомили в прес-службі компанії.

“Через побоювання, пов’язані з коронавірусом (COVID-19), і відповідно до рекомендацій з охорони здоров’я від CDC, ВООЗ та інших органів охорони здоров’я, ми вирішили скасувати захід I/O Google в Шорлайн Амфітеатрі”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всього гості, які вже придбали квитки отримають повне повернення коштів до 13 березня 2020 року. Гості, які вже зареєструвалися на захід, автоматично зможуть отримати квиток на I/O 2021 без попередньої реєстрації.

Як повідомляє видання The Verge, захід I/O є найбільшою новинною подією компанії, яка проходить щорічно. На I/O компанія презентує оновлення Android та своїх сервісів, нове обладнання на базі Google та інше.