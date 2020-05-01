Про це повідомляє видання The Verge.
Уточнюється, що поставки смартфонів впали на 18-27% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року тільки в Китаї.
За інформацією дослідників, поставки смартфонів компанії Samsung впали приблизно на 13%.
На даний момент найнижчий спад демонструє компанія Apple, яка відвантажила на два мільйони менше смартфонів, ніж за аналогічний період минулого року.
При цьому компанія Xiaomi вперше завоювала 10% ринку смартфонів.
За словами аналітика Бена Стентона, попит на нові смартфони обвалився ще в березні, коли більшість держав ввели жорсткий карантин.
Також наголошується, що компанії очікують піку впливу пандемії коронавірусу на ринок смартфонів тільки в другому кварталі 2020 року.
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