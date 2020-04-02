У Сполучених Штатах Америки через коронавірус COVID-19 закрили для відвідувачів Великий Каньйон.

Про це повідомляється на офіційному сайті каньйону.

“Сьогодні Служба національних парків отримала лист від голови Департаменту охорони здоров’я та соціальних служб і головного санітарного лікаря округу Коконіно з рекомендацією повністю закрити національний парк Великий Каньйон. Отримавши це прохання, ми прийняли рішення негайно закрити парк до подальшого повідомлення”, – сказано в повідомленні.

При цьому в прес-службі парку закликали людей скористатися для вивчення Великого Каньйону цифровими засобами.

Зокрема, сьогодні можна пройти віртуальними турами по каньйону.

Відзначається, що Великий Каньйон — один з найстаріших національних парків Сполучених Штатів Америки, розташований у штаті Аризона. На його території розташований каньйон річки Колорадо, що вважається одним з визнаних чудес природи.