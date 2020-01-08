Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook міністр інфраструктури України Владислав Криклій.
Він уточнив, що перевірки пройдуть і в інших авіакомпаніях.
“Державіаслужба проведе позапланові перевірки стану безпеки польотів МАУ. Також будуть проведені додаткові перевірки стану безпеки польотів інших авіакомпаній”, – зазначив Криклій.
Він уточнив, що в Іран для розслідування причин катастрофи Boeing-737 будуть відправлені українські фахівці.
“Іранська національна комісія з розслідування катастрофи розпочала свою роботу. В Іран будуть відправлені для розслідування причин катастрофи фахівці Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами, Державіаслужби та авіакомпанії МАУ. Назвати точні причини трагедії можливо буде тільки після проведеного офіційного розслідування” , – зазначив Криклій.
Міністр також підтвердив, що рішенням Державіаслужби польоти в повітряному просторі Ірану заборонені для українських авіакомпаній з 00:00 9 січня 2020 року до з’ясування причин катастрофи.
- Незадовго після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. На борту, за попередньою інформацією, було 176 осіб. Ніхто не вижив.
- У результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу). Всього загинули 176 осіб (167 пасажирів і 9 членів екіпажу).
- Компанія “Міжнародні авіалінії України” прийняла рішення скасувати польоти до Ірану на невизначений строк.
- Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що станом на вчорашній день не було передумов забороняти авіаперельоти в повітряному просторі Ірану.