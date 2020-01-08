Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Він уточнив, що перевірки пройдуть і в інших авіакомпаніях.

“Державіаслужба проведе позапланові перевірки стану безпеки польотів МАУ. Також будуть проведені додаткові перевірки стану безпеки польотів інших авіакомпаній”, – зазначив Криклій.

Він уточнив, що в Іран для розслідування причин катастрофи Boeing-737 будуть відправлені українські фахівці.

“Іранська національна комісія з розслідування катастрофи розпочала свою роботу. В Іран будуть відправлені для розслідування причин катастрофи фахівці Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами, Державіаслужби та авіакомпанії МАУ. Назвати точні причини трагедії можливо буде тільки після проведеного офіційного розслідування” , – зазначив Криклій.

Міністр також підтвердив, що рішенням Державіаслужби польоти в повітряному просторі Ірану заборонені для українських авіакомпаній з 00:00 9 січня 2020 року до з’ясування причин катастрофи.