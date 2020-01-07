Про це повідомляє американський канал CNN.
“У столиці Індонезії, Джакарті, внаслідок сильних повеней загинули вже 66 осіб. Крім того, 2 людини зникли без вісті. В той же час очікується продовження негоди, синоптики прогнозують нові дощі”, – сказано в повідомленні.
Відзначається, що в торгових центрах, школах і урядових будівлях, обладнаних під тимчасові притулки від стихії, досі знаходяться близько 35 тисяч людей.
При цьому в місто Бекас, яке знаходиться на сході від столиці Джакарти, переселилися близько 150 тисяч чоловік.
Крім того, найближчим часом в Джакарті прогнозується до 122 мм опадів, що може викликати нові небезпечні затоплення.
Уточнюється, що столиця Індонезії і околиці потрапили під потужні зливи після Нового року. Затопленими виявилися близько 169 мікрорайонів.
- В результаті повені в індійському штаті Керала за добу загинули 42 людини, ще 15 вважаються зниклими без вести. Влада інформують про безліч постраждалих.