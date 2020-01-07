Число загиблих від повені в Індонезії зросло до 66 осіб, ще двоє людей вважаються зниклими без вести.

Про це повідомляє американський канал CNN.

“У столиці Індонезії, Джакарті, внаслідок сильних повеней загинули вже 66 осіб. Крім того, 2 людини зникли без вісті. В той же час очікується продовження негоди, синоптики прогнозують нові дощі”, – сказано в повідомленні.

Відзначається, що в торгових центрах, школах і урядових будівлях, обладнаних під тимчасові притулки від стихії, досі знаходяться близько 35 тисяч людей.

При цьому в місто Бекас, яке знаходиться на сході від столиці Джакарти, переселилися близько 150 тисяч чоловік.

Крім того, найближчим часом в Джакарті прогнозується до 122 мм опадів, що може викликати нові небезпечні затоплення.

Уточнюється, що столиця Індонезії і околиці потрапили під потужні зливи після Нового року. Затопленими виявилися близько 169 мікрорайонів.