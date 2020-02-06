В результаті сильного вітру і налипання мокрого снігу, на території України в 600 населених пунктах немає світла.

Про це повідомили в прес-службі ДСНС.

У повідомленні сказано, що в 13 регіонах спрацювали системи захисту ліній електропередач, в результаті чого в 600 населених пунктах відключили світло.

Як стало відомо, електропостачання вимкнули в 137 населених пунктах Одеської області, в 120 містах і селах Дніпропетровської області. На півдні країни – в 87 населених пунктах Херсонської області, а також – в 59 населених пунктах Миколаївської області.

Також світла немає в 57 населених пунктах Кіровоградської області, в 27 – Полтавській і 34 – Донецької.

В Івано-Франківській області немає світла в 26 населених пунктах, в 19 – на території Запорізької області, 19 – в Чернівецькій, 8 – у Черкаській.

На території центральної України, у Вінницькій області, без світла залишилися жителі 4 населених пунктів.

Через сильні снігопади відключили електроенергію в трьох населених пунктах на території Закарпатської області.

“До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго. Рух автомобільного транспорту на автодорогах державного значення забезпечено”, – пояснили в ДСНС.

Варто зазначити, що 6 лютого в південних, східних і Дніпропетровській областях очікуються складні погодні умови (II, помаранчевий, рівень небезпеки): вранці значний, місцями сильний сніг, вдень помірний. Пориви вітру сягатимуть 15-20 м / с.

У Приазов’ї та Криму – мокрий сніг і дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь.