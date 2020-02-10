Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці” в Facebook.
Відзначається, що “Укрзалізниця” працює над ліквідацією наслідків негоди, яка викликала затримку в русі пасажирських поїздів № 357 Київ – Рахів, №146 Ужгород – Львів, а також кількох приміських поїздів.
Фото: “Укрзалізниця”
“Просимо вибачення за тимчасові незручності та закликаємо уважно слухати оголошення на вокзалах про можливі зміни в розкладі руху поїздів”, – йдеться в повідомленні.
- Погода в Україні 11 лютого погіршиться, в більшості областей оголошено штормове попередження, очікуються пориви вітру 15-20 м/с.