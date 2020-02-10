Шквальний вітер повалив дерева та пошкодив елементи залізничної інфраструктури на станції Верхнє Синьовидне, Самбір - Дубляни - Дрогобич, Любінь Великий - Комарно - Коропуж, Персенківка - Старе Село.

Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці” в Facebook.

Відзначається, що “Укрзалізниця” працює над ліквідацією наслідків негоди, яка викликала затримку в русі пасажирських поїздів № 357 Київ – Рахів, №146 Ужгород – Львів, а також кількох приміських поїздів.

Фото: “Укрзалізниця”

“Просимо вибачення за тимчасові незручності та закликаємо уважно слухати оголошення на вокзалах про можливі зміни в розкладі руху поїздів”, – йдеться в повідомленні.