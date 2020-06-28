Міжнародний експерт з питань національних економік України та Росії Андерс Ослунд розповів, що у Світовому банку незадоволені відкатом реформ в Україні.

Про це фахівець написав на своїй сторінці в Twitter.

“Всесвітній банк вирішив дати в кредит Україні 350 мільйонів доларів. Очікувався 1 мільярд, але у Світовому банку, здається, схвильовані відкатом реформ в Україні і вважали за краще запропонувати менший транш“, – заявив Аслунд.

Нагадаємо, що рада виконавчих директорів Світового банку ухвалила рішення про надання Україні позики у розмірі 350 мільйонів доларів США на підтримку реформ для економічного відновлення.