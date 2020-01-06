Міністри закордонних справ 28 держав проведуть екстрену нараду через заяви Ірану про вихід з ядерної угоди 2015 року.

Про це повідомляє агенство Reuters.

Як повідомлялося раніше, 5 січня Іран оголосив про остаточний вихід з Спільного всеосяжного плану дій по врегулюванню його ядерної програми. В рамках угоди Ірану дозволялося збагачувати уран лише до рівня 3,67%, тоді як для виробництва ядерної зброї потрібно уран з вмістом урану-235 на рівні 90%. В обмін на припинення виробництва збройового урану режиму санкцій, накладений на Іран, був ослаблений.

У п’ятницю, 10 січня, через заяви Ірану про вихід з угоди по врегулюванню ядерної програми держави відбудеться екстрена зустріч 28 міністрів закордонних справ Європейського союзу.

“Ми повинні бути готові відреагувати на порушення Іраном ядерної угоди”, — заявив один з дипломатів ЄС в коментарі журналістам.

Також дипломат підкреслив, що на цій зустрічі може бути прийнято рішення про відновлення міжнародних санкцій відносно Тегерана.

“Це все дуже ймовірно, але ще не вирішено. П’ятниця буде ключовою”, — додав він.

Двоє інших дипломатів заявили журналістам, що Франція, Великобританія та Німеччина мають намір прийняти рішення з цього питання до п’ятниці. На запитання про те, чи буде запущений механізм відновлення санкцій один з дипломатів сказав: “Не пізніше п’ятниці, але так”.