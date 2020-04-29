Про це повідомляє британська служба BBC.
Уточнюється, що найбільша загроза існує для людей з неформальною, напівлегальною і нелегальною організацією роботи.
На даний момент з пониженням заробітної плати зіткнулися вже близько 60% неформальних робочих по всьому світу. Така статистика надається за перший місяць протікання пандемії.
“Для мільйонів працівників світу відсутність доходу означає – ні їжі, ні безпеки, ні майбутнього. Мільйони підприємств по всьому світу ледь дихають. У них немає заощаджень і доступу до кредитів. Якщо ми їм зараз не допоможемо, вони просто загинуть”, – заявив гендиректор Міжнародної організації з охорони праці.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я України хоче тестувати на коронавірус всіх медиків, які працюють з пацієнтами, у яких діагностовано COVID-19.
- У цілому за весь час епідемії в Україні захворіли 9866 осіб: з них 672 дітей і 1976 медиків. Відтак, понад 20% від загальної кількості хворих на коронавірус є лікарями.