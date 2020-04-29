Більше півтора мільярда працівників різних сфер в світі виявилися під загрозою залишитися без засобів для життя через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє британська служба BBC.

Уточнюється, що найбільша загроза існує для людей з неформальною, напівлегальною і нелегальною організацією роботи.

На даний момент з пониженням заробітної плати зіткнулися вже близько 60% неформальних робочих по всьому світу. Така статистика надається за перший місяць протікання пандемії.

“Для мільйонів працівників світу відсутність доходу означає – ні їжі, ні безпеки, ні майбутнього. Мільйони підприємств по всьому світу ледь дихають. У них немає заощаджень і доступу до кредитів. Якщо ми їм зараз не допоможемо, вони просто загинуть”, – заявив гендиректор Міжнародної організації з охорони праці.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я України хоче тестувати на коронавірус всіх медиків, які працюють з пацієнтами, у яких діагностовано COVID-19.