За словами президента Світового банку Девіда Малпасcа, через пандемію коронавірусу 60 мільйонів людей можуть опинитися на межі "крайньої бідності", тобто жити на менш, ніж 1,90 долара на день.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

“Коронавірус завдав нищівного удару по економіці. Поєднання самої пандемії та карантинних обмежень призвело до того, що у мільярдів людей різко скоротилися кошти для існування”, – сказав президент Світового банку.

Малпасc заявив, що економічні наслідки пандемії можуть тривати десятиліття.

“Ми бачимо, що ринок акцій в США відносно високий, а люди в бідних країнах не тільки не мають роботи, але і не можуть отримати роботу навіть в неформальному секторі. І це буде тривати протягом десятиліть”.

Всесвітній банк надає підтримку найбільш постраждалим країнам, але заявляє, що необхідно зробити набагато більше.

Він закликає комерційних кредиторів, таких як банки і пенсійні фонди, запропонувати полегшення тягаря фінансової заборгованості бідним країнам.

Всесвітній банк стверджує, що цілеспрямована державна підтримка і заходи з підтримки приватного сектора також мають життєво важливе значення для відновлення економіки.

Інвестиції створять робочі місця в таких областях, як промисловість, щоб перекрити найбільш постраждалі сектори, такі як туризм.