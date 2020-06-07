Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
“Коронавірус завдав нищівного удару по економіці. Поєднання самої пандемії та карантинних обмежень призвело до того, що у мільярдів людей різко скоротилися кошти для існування”, – сказав президент Світового банку.
Малпасc заявив, що економічні наслідки пандемії можуть тривати десятиліття.
“Ми бачимо, що ринок акцій в США відносно високий, а люди в бідних країнах не тільки не мають роботи, але і не можуть отримати роботу навіть в неформальному секторі. І це буде тривати протягом десятиліть”.
Всесвітній банк надає підтримку найбільш постраждалим країнам, але заявляє, що необхідно зробити набагато більше.
Він закликає комерційних кредиторів, таких як банки і пенсійні фонди, запропонувати полегшення тягаря фінансової заборгованості бідним країнам.
Всесвітній банк стверджує, що цілеспрямована державна підтримка і заходи з підтримки приватного сектора також мають життєво важливе значення для відновлення економіки.
Інвестиції створять робочі місця в таких областях, як промисловість, щоб перекрити найбільш постраждалі сектори, такі як туризм.
- Велика Британія виділить майже 2 мільярди доларів (1,65 млрд фунтів стерлінгів) на розробку вакцини в рамках державно-приватного партнерства.