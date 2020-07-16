Вперше за 28 років рекордна кількість дітей по всьому світу не отримує вчасно необхідні щеплення. Причиною цього назвали пандемію коронавірусу.

Про це заявили у Всесвітній організації охорони здоров’я.

Програми імунізації недовиконано по всьому світу, оскільки протягом більш ніж чотирьох місяців в різних країнах введено обмеження в зв’язку з поширенням коронавірусу. Серед важливих щеплень, що не були зроблені – від дифтерії, правця та коклюшу.

До початку пандемії COVID-19 основні щеплення – від дифтерії, коклюшу, правця та кору – отримували тільки 85 % дітей, а 14 млн дітей не були захищені від цих хвороб. Переважно в країнах Африки.

“Пандемія загрожує звести ці досягнення нанівець. Вакцинацію можна провести в безпечних умовах навіть під час пандемії. Ми закликаємо всі країни зробити все для того, щоб програми вакцинації тривали”, – заявив генеральний директор ВООЗ доктор Тедрос Гебреісус.

У UNICEF представили інфографіку щодо того, що відбувається в світі щодо вакцинації дітей за календарем щеплень.

За перші чотири місяці 2020 року, значно скоротилася кількість дітей, які отримали комбіновану вакцину від дифтерії, правця та коклюшу.

З представлених даних випливає, що щонайменше 30 кампаній вакцинації від кору або вже перервані, або можуть бути припинені.

У 25% з 82-х країн заявили, що призупинили вакцинацію у зв’язку з COVID-19.

Імовірність того, що народжена сьогодні дитина до 5 років отримає всі рекомендовані щеплення, становить менше 20%.