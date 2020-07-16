Про це заявили у Всесвітній організації охорони здоров’я.
Програми імунізації недовиконано по всьому світу, оскільки протягом більш ніж чотирьох місяців в різних країнах введено обмеження в зв’язку з поширенням коронавірусу. Серед важливих щеплень, що не були зроблені – від дифтерії, правця та коклюшу.
До початку пандемії COVID-19 основні щеплення – від дифтерії, коклюшу, правця та кору – отримували тільки 85 % дітей, а 14 млн дітей не були захищені від цих хвороб. Переважно в країнах Африки.
“Пандемія загрожує звести ці досягнення нанівець. Вакцинацію можна провести в безпечних умовах навіть під час пандемії. Ми закликаємо всі країни зробити все для того, щоб програми вакцинації тривали”, – заявив генеральний директор ВООЗ доктор Тедрос Гебреісус.
У UNICEF представили інфографіку щодо того, що відбувається в світі щодо вакцинації дітей за календарем щеплень.
За перші чотири місяці 2020 року, значно скоротилася кількість дітей, які отримали комбіновану вакцину від дифтерії, правця та коклюшу.
З представлених даних випливає, що щонайменше 30 кампаній вакцинації від кору або вже перервані, або можуть бути припинені.
У 25% з 82-х країн заявили, що призупинили вакцинацію у зв’язку з COVID-19.
Імовірність того, що народжена сьогодні дитина до 5 років отримає всі рекомендовані щеплення, становить менше 20%.
- Напередодні повідомлялося, що міністерство охорони здоров’я України спостерігає істотне зниження імунізації: так, станом на травень лише 30 % дітей віком до року вакцинувалися за графіком.