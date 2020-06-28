Про це голова Уряду повідомив на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, найбільше від негоди постраждала Івано–Франківська область.
В кінцевому підсумку на ліквідацію наслідків паводків Кабінетом Міністрів було виділено понад 700 мільйонів гривень.
“Це допоможе провести евакуацію, надати постраждалим допомогу і житло. У наших пріоритетах – врятувати життя людей, відновити інфраструктуру і запобігти подібним катастрофам у майбутньому. Тому ці виділені кошти далеко не останні“, – написав Шмигаль.
- У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, що паводки в західних областях України можуть спричинити спалахи інфекційних захворювань.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що постраждалих від паводків у західних областях України забезпечать житлом. Влада допоможе відновити пошкоджене житло або надасть нове.
- Паводок на Закарпатті вже завдав збитків інфраструктурі орієнтовною вартістю 125 мільйонів гривень.