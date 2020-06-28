Про це голова Уряду повідомив на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, найбільше від негоди постраждала ІваноФранківська область.

В кінцевому підсумку на ліквідацію наслідків паводків Кабінетом Міністрів було виділено понад 700 мільйонів гривень.

Це допоможе провести евакуацію, надати постраждалим допомогу і житло. У наших пріоритетах врятувати життя людей, відновити інфраструктуру і запобігти подібним катастрофам у майбутньому. Тому ці виділені кошти далеко не останні, написав Шмигаль.