Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, скільки населених пунктів постраждало через паводки.

Про це голова Уряду повідомив на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, найбільше від негоди постраждала Івано–Франківська область.

В кінцевому підсумку на ліквідацію наслідків паводків Кабінетом Міністрів було виділено понад 700 мільйонів гривень.

“Це допоможе провести евакуацію, надати постраждалим допомогу і житло. У наших пріоритетах – врятувати життя людей, відновити інфраструктуру і запобігти подібним катастрофам у майбутньому. Тому ці виділені кошти далеко не останні“, – написав Шмигаль.