Звільнені з полону України потребують медичної допомоги, в тому числі — через пошкодження, отримані ними під час тортур.

Про це повідомили в прес-службі міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб

“В першу чергу звільнені з полону потребують стоматологічного втручання, зокрема зі складними маніпуляціями, імплантацією, які будуть надані їм безоплатно. Також, в тих, хто був позбавлений особистої свободи, спостерігаються кардіологічні проблеми, в деяких наявні щелепно-лицеві пошкодження, зокрема через зазнані в полоні тортури та знущання”, — розповіла радник з медичних питань Тетяна Тимошенко.

Крім цього, колишнім політв’язням необхідна допомога у відновленні документів, без яких вони не можуть отримати матеріальну допомогу. Також з ними щодня працюють психологи.