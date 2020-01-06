Про це повідомили в прес-службі міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб
“В першу чергу звільнені з полону потребують стоматологічного втручання, зокрема зі складними маніпуляціями, імплантацією, які будуть надані їм безоплатно. Також, в тих, хто був позбавлений особистої свободи, спостерігаються кардіологічні проблеми, в деяких наявні щелепно-лицеві пошкодження, зокрема через зазнані в полоні тортури та знущання”, — розповіла радник з медичних питань Тетяна Тимошенко.
Крім цього, колишнім політв’язням необхідна допомога у відновленні документів, без яких вони не можуть отримати матеріальну допомогу. Також з ними щодня працюють психологи.
- Нагадаємо, 29 грудня в Офісі президента повідомили, що обмін завершено, і з полону бойовиків “ДНР/ЛНР” були звільнені 76 українців. Пізніше Служба безпеки України оприлюднила повний список 76 українців, які сьогодні були звільнені з полону бойовиків “ДНР/ЛНР”.
- За інформацією міністерства закордонних справ, близько 100 незаконно утримуваних громадян України зустрічають Різдво в російських в’язницях.