Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“Психіатрична служба виявилася під найбільшою загрозою, як і протитуберкульозна служба, під час імплементації так званого другого етапу реформи. Недофінансування шалене. На мою думку, виходячи із закладених цифр, в тому числі на тарифи без урахування особливостей надання психіатричної допомоги, реформа поставила під загрозу знищення психіатричної служби. Найстрашніше – це те, що у нас в багатьох психіатричних лікарнях перебуває близько 22 тис. хворих, у яких хронічні психічні захворювання, тобто люди, певна кількість яких вже втратили соціальні зв’язки і повинні знаходитися під наглядом медичних працівників …”, – заявив міністр Степанов.

За його словами, недофінансування багатьох спеціалізованих психіатричних лікарень становить від 50% до 80% в порівнянні з минулим роком. Він підкреслив, що таке недофінансування означає одне – закриття лікарень.

При це міністр погоджується, що психіатрична служба потребує реформування.

“Ми хочемо мати зовсім іншу як медицину, так і психіатричну службу, але це реформування має відбуватися за досить чіткими критеріями і за чітким планом і розрахунками. Всього цього не було зроблено ні по психіатричним лікарням, ні за багатьма протитуберкульозних диспансерів, ні по багатьох інфекційних лікарням. Чи не були враховані і особливості районних лікарень, особливо тих районів, в яких вони знаходяться. Все це було зроблено поспіхом …”, – вважає Максим Степанов.

Глава МОЗ підкреслив, що аналіз другого етапу медреформи показав, що система реформування вимагає серйозних коригувань, щоб запобігти закриттю спеціалізованих лікарень або звільнення медичних працівників.