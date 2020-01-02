Через аномально теплу погоду, яка спостерігалася в грудні 2019 року, до Києва досі не завітала метеорологічна зима.

Про це поінформували у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Так, 2019 рік став найтеплішим для Києва за 139 років спостереження.

“За даними спостережень метеостанції обсерваторії середньорічна температура минулого року у Києві піднялась до +10,6°С, що на 2,9°С перевищує кліматичну норму, і таким чином він виявився рекордним з 1881 року… Завдяки аномально теплому грудню, метеорологічна зима до столиці ще не завітала“, – наголошують метеорологи.

Теплішими за норму виявилися всі 12 місяців 2019 року. Особливо відзначився червень, коли середня температура досягла 23,6°С. Цей місяць став найтеплішим за весь період спостережень.

Також метеорологи раніше жодного разу не фіксували, щоб у грудні температура повітря в Києві перевищувала 15°С. Але в 2019 році, а саме 18 грудня, вона піднялася до + 15,2°С.

Всього протягом минулого року температурні рекорди були побиті 36 разів, причому найбільше в червні – 11.

Найхолодніше було 9 січня – 14,4°С морозу, а найспекотніше – 13 серпня, коли температура в тіні сягала рівно 35°С тепла.

Середньомісячна температура грудня в Києві становила +2,7°С, що на 5°С вище за кліматичну норму.

“Цьогорічний грудень у XXI столітті став найтеплішим, у ньому було 9 температурних рекордів. Однак рекорд 1960 року не було перевищено. Тоді було загалом на 0,1°С тепліше”, – відзначають метеорологи.

Найхолодніше було 8 грудня, коли мінімальна температура опустилася під ранок до 5°С морозу, а найтепліше – 18 грудня, коли максимальна температура піднялася після полудня до +15,2 градусів (рекорд за 139 років спостережень).