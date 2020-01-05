Російський політик, бізнес-тренер Ірина Хакамада, яка після окупації Криму називала президента РФ Володимира Путіна "переможцем", не виступить на DreamBIG Forum в Києві.

Про це повідомили організатори заходу Taryan Group.

“Ми хочемо вибачитися перед нашими гостями за те, що один із запланованих спікерів – бізнес-тренер Ірина Хакамада – не виступить на DreamBIG Forum. Незважаючи на те, що ми провели первинну перевірку і погодили можливість її в’їзду з відповідними органами, ми змушені відмовитися від її виступу. Тому що є речі, які для нас є важливими і непорушними, і позиція щодо них не може бути двозначною”, – йдеться в повідомленні.

Форум, на якому повинна була виступити Хакамада, запланований на кінець лютого в київському Палаці спорту. Організатори відзначили, що їх подія матиме освітній характер, а спікери поділяться своїм життєвим досвідом і цінностями.

“Але так вийшло, що деякі з цих цінностей, на перевірку, не відповідають нашим. І дізналися ми про це пізніше, ніж хотілося б”, – йдеться в повідомленні.