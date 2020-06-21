Народний депутат від фракції "Європейської солідарності Володимир Ар'єв розповів, що через незаконного стеження за Петром Порошенком відкрили кримінальне провадження.

Про це Ар’єв написав на своїй сторінці в Facebook.

“Офіс генпрокурора відкрив провадження через стеження за Порошенком на автомобілях з номерами, відсутніми в реєстрі. Але розслідувати доручили ДБР. Тому пропоную вгадати, через що закриють цю справу”, – повідомив він.

При цьому Ар’єв опублікував відповідь Офісу генпрокурора на депутатське звернення з приводу стеження за Порошенком. У відомстві повідомили, що внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань ще 12 червня, а також відкрили кримінальне провадження за статтею про перевищення службових повноважень правоохоронцями.