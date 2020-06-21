Про це Ар’єв написав на своїй сторінці в Facebook.
“Офіс генпрокурора відкрив провадження через стеження за Порошенком на автомобілях з номерами, відсутніми в реєстрі. Але розслідувати доручили ДБР. Тому пропоную вгадати, через що закриють цю справу”, – повідомив він.
При цьому Ар’єв опублікував відповідь Офісу генпрокурора на депутатське звернення з приводу стеження за Порошенком. У відомстві повідомили, що внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань ще 12 червня, а також відкрили кримінальне провадження за статтею про перевищення службових повноважень правоохоронцями.
- 10 червня Державне бюро розслідувань оголосило підозру Петру Порошенку у справі про призначення заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. Сталося це тоді, коли політик прийшов на допит до ДБР.
- За твердженням слідства, Порошенко “схилив військову службову особу – голову Служби зовнішньої розвідки України до вчинення злочину, а саме перевищення ним влади та службових повноважень” (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 Кримінального кодексу України). За версією слідства, державі нібито завдано збитків на суму 557 тис. грн.
- У зв’язку з цим Порошенко порадив нинішньому главі держави Володимиру Зеленському зателефонувати Віктору Януковичу і дізнатися, чим закінчуються політичні переслідування опозиції.
- 18 червня Печерський районний суд Києва відклав розгляд питання про обрання запобіжного заходу лідеру “Європейської Солідарності”, п’ятому президенту України Петру Порошенку.