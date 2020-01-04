У США тимчасово перестав працювати сайт призовної служби. Збій пов'язують з великими обсягами трафіку після "потоків дезінформації" про Третю світову війну.

Про це повідомили в прес-службі Selective Service в твітер.

Як повідомлялося раніше, в Пентагоні заявили, що причетні до ракетних ударів по аеропорту Багдада (Ірак) і його околицях, в результаті яких, за наказом президента Дональда Трампа, був убитий командир іранського спецназу “Кудс” генерал Касим Сулеймані. Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї пообіцяв “сувору помсту” тим, хто вбив Сулеймані.

У зв’язку з цим в соцмережах та засобах масової інформації з’явилося безліч повідомлень, які спекулюють на темі можливого початку Третьої світової війни. За минулу добу користувачі з США шукали “WW III” (World War 3) шукали понад 100 тисяч разів, про що свідчать дані Google Trends.

В актуальних темах українського Twitter “WW III” все ще займає одну з лідируючих позицій.

У зв’язку з цим підвищився й трафік сайту призовної служби США. Тепер він тимчасово не працює.

“Якщо ви намагаєтесь зареєструвати або підтвердити реєстрацію, будь ласка, зайдіть пізніше, бо ми працюємо над вирішенням цієї проблеми. Ми цінуємо Ваше терпіння”, — йдеться в повідомленні служби .

Раніше на сторінці призовної служби з’явився пост про те, що надзвичайного стану в країні не вводили та призовна служба працює в звичайному режимі.

“Система Selective Service працює в звичайному режимі. Введення надзвичайного стану в країні вимагає проєкту, який повинні будуть прийняти Конгрес і Президент”, — зазначили у відомстві.