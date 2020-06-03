Вбивство темношкірого американця Джорджа Флойда поліцейськими спричинило запеклі протести в США, а також інших західних країнах.

Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.

Повідомляється, що демонстрації проти расизму проходять також у Нідерландах, Великобританії та Франції.

Активісти у цих країнах закликають звернути увагу на проблеми дискримінації за расовою ознакою в своїх країнах.

“Якщо ви думаєте, що у нас, у Нідерландах, немає із цим проблем, ви повинні придивитися”, – розповіла Дженніфер Тош, засновник Black Heritage Amsterdam Tours.

У Лондоні протестувальники вийшли з плакатами із написом “Великобританія не безвинна”. Також у Берліні протестували близько 2000 осіб біля посольства США.

Зазначимо, у багатьох містах США проходять масові протести, подекуди відбуваються зіткнення.

Активісти звертають увагу на проблему невиправданого насильства з боку поліцейських, що призвело до смерті Флойда, а також інших випадків.

Нагадаємо, кілька днів тому в Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий прийом, наступивши коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.