Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.
Повідомляється, що демонстрації проти расизму проходять також у Нідерландах, Великобританії та Франції.
Активісти у цих країнах закликають звернути увагу на проблеми дискримінації за расовою ознакою в своїх країнах.
“Якщо ви думаєте, що у нас, у Нідерландах, немає із цим проблем, ви повинні придивитися”, – розповіла Дженніфер Тош, засновник Black Heritage Amsterdam Tours.
У Лондоні протестувальники вийшли з плакатами із написом “Великобританія не безвинна”. Також у Берліні протестували близько 2000 осіб біля посольства США.
Зазначимо, у багатьох містах США проходять масові протести, подекуди відбуваються зіткнення.
Активісти звертають увагу на проблему невиправданого насильства з боку поліцейських, що призвело до смерті Флойда, а також інших випадків.
Нагадаємо, кілька днів тому в Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий прийом, наступивши коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.
28 травня в місті Міннеаполіс (штат Міннесота, США) спалахнули акції протесту та сутички з правоохоронцями. У ніч на 29 травня учасники протесту в Міннеаполісі спалили офіс поліції.
30 травня ряд учасників протесту влаштували погроми в магазинах. Вже 1 червня протести після вбивства поліціянтами темношкірого американця Джорджа Флойда охопили всю країну. Також акції протесту проходили в Берліні та Лондоні.
- У ніч на вівторок, 2 червня, внаслідок заворушень на території США щонайменше шестеро офіцерів поліції постраждали внаслідок отриманих вогнепальних поранень.
- Офіцера поліції Дерека Шовена, який під час затримання душив Джорджа Флойда, взяли під варту.