Про це сказано в перекладі статті CNN, опублікованій #Буквами.

“Швидкі заходи було вжито в той час, коли інші країни все ще обговорювали, чи варто взагалі щось робити”, – сказано в матеріалі.

Крім того, в статті наводиться дослідження, проведене в січні Університетом Джона Хопкінса в якому говориться, що Тайвань був одним з районів найбільшого ризику за межами материкового Китаю через його безпосередню близькість й транспортні зв’язків з Китаєм.

“Серед введених на ранніх етапах рішучих заходів було рішення про заборону в’їзду з Китаю, скасування стикувань круїзних лайнерів в портах Тайваню і введення суворих покарань для тих, хто порушив приписи карантину”, – наголошується в статті.

Тайванська влада на ранніх етапах наростили внутрішнє виробництво медичних масок, щоб задовольнити місцевий попит, розгорнула масове тестування на коронавірус по всьому острову, включаючи повторну діагностику людей, у яких була виявлена ​​пневмонія, а також ввели покарання за поширення дезінформації про вірус.

Також ефективність протистояння пандемії обумовлена ​​і тим, що медичні працівники проводять щоденні брифінги щодо епідемії.

“Це було приведено як приклад того, що демократії можуть як і раніше стримувати епідемії, навіть якщо деякі стверджують, що тільки авторитарні режими, такі як в Китаї, можуть ефективно контролювати епідемії”, – наголошується в статті.

Таким чином, Тайвань також уникнув жорстких обмежень, на які пішли в Китаї та багатьох країнах.