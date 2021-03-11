Із судна "Volgo Balt 179", яке затонуло біля узбережжя Румунії, були врятовані 10 громадян України, двоє загинули. Ще одного українця наразі шукають.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Як раніше повідомлялося, корабель під прапором Коморських островів вийшов з російського порту в Ростові-на-Дону і прямував в румунський порт Констанца.

Екіпаж корабля складався з 13 громадян України (12 чоловіків і однієї жінки).

“10 моряків врятовані, 2 загиблих, тривають пошуки 1 особи. Консули вирушили в порт Констанца для координації рятувальної операції та надання консульської допомоги. Гаряча лінія для родичів: +40212303660“, – зазначив Ніколенко.

Він додав, що Військово-морські сили Румунії направили гелікоптер “для транспортування критично постраждалої українки до лікарні Констанци”.

Решта врятованих моряків знаходиться на борту румунського рятувального судна GSP Falcon. Їхній стан задовільний.

Пошуки ще одного члена екіпажу тривають.