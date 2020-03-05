Про це свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного групою “Рейтинг”.
Уточнюється, що Юлію Тимошенко знають 97% опитаних українців. Наталію Королевську знають 76%.
В той же час довіряють Юлії Тимошенко 28%, а Наталії Королевській – 20% опитаних.
У свою чергу Ірину Геращенко знають 66% респондентів, а довіряють їй – 21%.
Інших жінок депутатів знають менше 60% опитаних.
“У регіональному розрізі кращі показники довіри у Юлії Тимошенко в Центрі (31%), Наталії Королевської – на Сході (30%) і на Півдні (28%), Ірини Геращенко – на Заході (30%)”, – йдеться в звіті.
Також, на думку респондентів, найкращі перспективи в політиці має Юлія Тимошенко (29%).
Уточнюється, що соціальне дослідження було проведено серед 2000 українців старше 18 років в період 21-25 лютого 2020 року. Помилка в розрахунках може становити не більше 2,2%.
- Більшість українців вважають, що жінки сьогодні достатньо представлені в різних сферах суспільства.