Із зон підтоплення на Херсонщині вже евакуйовано понад 800 осіб – Нацполіція

Станом на 12:30 6 червня із зон затоплення на Херсонщині евакуйована вже понад 800 осіб.

Джерело: Національна поліція України

Як зауважили правоохоронці, після підриву росіянами Каховської ГЕС – що призвело до затоплення низки населених пунктів Херсонщини – евакуювали вже 885 осіб.

Евакуацією мешканців до безпечних займаються поліціянти спільно з рятувальниками.

Зокрема у місті Херсон розгорнуто 4 евакуаційних пункти.

“Кримінальні провадження за фактами екоциду та порушення законів і звичаїв війни розслідують слідчі Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Херсонської обласної прокуратури”, – додали у Нацполіції.

Підрив дамби Каховської ГЕС. Що відомо?

Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці цю інформацію була офіційно підтверджено Україною.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, рівень води стане критичним приблизно через 5 годин (відео було опубліковано о 6:45). На правому березі області поліціянти спільно з рятувальниками здійснюють евакуацію мешканців. Жителів лівобережної частини, яка все ще окупована росіянами, просять самостійно виїхати із небезпечних населених пунктів.

За даними правоохоронців, затоплення загрожує таким населеним пунктам: селам Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково місту Херсон – острову Корабел.

Тим часом секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що через підрив Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський збирає екстрене засідання Ради нацбезпеки та оборони.