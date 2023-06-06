Із зон підтоплення на Херсонщині вже евакуйовано понад 800 осіб – Нацполіція

Джерело: Національна поліція України
Як зауважили правоохоронці, після підриву росіянами Каховської ГЕС – що призвело до затоплення низки населених пунктів Херсонщини – евакуювали вже 885 осіб.
Евакуацією мешканців до безпечних займаються поліціянти спільно з рятувальниками.
Зокрема у місті Херсон розгорнуто 4 евакуаційних пункти.
“Кримінальні провадження за фактами екоциду та порушення законів і звичаїв війни розслідують слідчі Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Херсонської обласної прокуратури”, – додали у Нацполіції.
Підрив дамби Каховської ГЕС. Що відомо?
Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці цю інформацію була офіційно підтверджено Україною.
Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, рівень води стане критичним приблизно через 5 годин (відео було опубліковано о 6:45). На правому березі області поліціянти спільно з рятувальниками здійснюють евакуацію мешканців. Жителів лівобережної частини, яка все ще окупована росіянами, просять самостійно виїхати із небезпечних населених пунктів.
За даними правоохоронців, затоплення загрожує таким населеним пунктам: селам Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково місту Херсон – острову Корабел.
Тим часом секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що через підрив Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський збирає екстрене засідання Ради нацбезпеки та оборони.
- Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що станом на зараз жертв серед населення через затоплення Херсонщини немає.
- Вночі 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, внаслідок чого рівень води у водосховищі Запорізької теплової електростанції знижується.
- Російські військові атакували Херсон, коли місцевим мешканцям намагалися допомогти евакуюватися. Внаслідок цього поранення отримали двоє херсонських поліцейських.