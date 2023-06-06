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Із зон підтоплення на Херсонщині вже евакуйовано понад 800 осіб – Нацполіція

Станом на 12:30 6 червня із зон затоплення на Херсонщині евакуйована вже понад 800 осіб.

Вівторок, 6 червня 2023, 13:38
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Джерело: Національна поліція України

Як зауважили правоохоронці, після підриву росіянами Каховської ГЕС – що призвело до затоплення низки населених пунктів Херсонщини – евакуювали вже 885 осіб.

Евакуацією мешканців до безпечних займаються поліціянти спільно з рятувальниками.

Зокрема у місті Херсон розгорнуто 4 евакуаційних пункти.

“Кримінальні провадження за фактами екоциду та порушення законів і звичаїв війни розслідують слідчі Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Херсонської обласної прокуратури”, – додали у Нацполіції.

Підрив дамби Каховської ГЕС. Що відомо?

Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці цю інформацію була офіційно підтверджено Україною.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, рівень води стане критичним приблизно через 5 годин (відео було опубліковано о 6:45). На правому березі області поліціянти спільно з рятувальниками здійснюють евакуацію мешканців. Жителів лівобережної частини, яка все ще окупована росіянами, просять самостійно виїхати із небезпечних населених пунктів.

За даними правоохоронців,  затоплення загрожує таким населеним пунктам: селам Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково місту Херсон – острову Корабел.

Тим часом секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що через підрив Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський збирає екстрене засідання Ради нацбезпеки та оборони.

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко повідомив, що унаслідок підриву Каховської ГЕС знеструмлено мікрорайон Корабел у Херсоні. Через деякий час з метою безпеки також відімкнуть газопостачання.
За інформацією Укргідроенерго, російські окупаційні війська повністю зруйнували Каховську ГЕС, і відновленню вона не підлягає.
За інформацією глави українського уряду Дениса Шмигаля, внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів.
Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС у річку Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила. Є ризик подальшого витоку удвічі більшого його обсягу.
Теги: евакуація, затоплення Херсонщини, злочини росіян, Нацполіція, підрив Каховської ГЕС, Херсоснька область

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