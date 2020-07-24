У п'ятницю, 24 липня, із зоопарку в Одесі втекли три плащеносні павіани (гамадрили).

Про це повідомляє місцеве видання “Думська” з посиланням на директора установи Ігоря Белякова.

Він розповів, що одного павіана вдалося відразу спіймати. Ще один бігав по території зоопарку, а третій встиг переміститися на територію трамвайного депо. Втекли ватажок-самець Жорик (його зловили першим), молодий самець Анубіс і самка.

До пошуків і затримання втікачів були залучені співробітники поліції та рятувальники.

Наразі відомо, що всіх мавп зловили, і ніхто не постраждав. Для упіймання використовувався транквілізатор.

Самку вдалося зловити останньою: вона сиділа на дереві, в неї стріляли снодійним, а потім зловили в розгорнутий брезент.

Тваринам відразу ж був введений антидот, після чого їх помістили в ветеринарне відділення. Тварини почуваються добре.

За даними видання, втеча стала можливою після того, як співробітниця зоопарку, котра годувала тварин, нещільно закрила двері.

ДОВІДКА. Гамадрил, або плащеносний павіан – вид мавп роду павіанів, підряду вузьконосих мавп. Це велика мавпа, що досягає одного метра довжини (старі самці), причому на хвіст припадає 20-25 см. Самки удвічі менші. Для людей старі самці гамадрилів завдяки своїй силі і міцним зубам можуть бути небезпечні.