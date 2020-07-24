Про це повідомляє місцеве видання “Думська” з посиланням на директора установи Ігоря Белякова.
Він розповів, що одного павіана вдалося відразу спіймати. Ще один бігав по території зоопарку, а третій встиг переміститися на територію трамвайного депо. Втекли ватажок-самець Жорик (його зловили першим), молодий самець Анубіс і самка.
До пошуків і затримання втікачів були залучені співробітники поліції та рятувальники.
Наразі відомо, що всіх мавп зловили, і ніхто не постраждав. Для упіймання використовувався транквілізатор.
Самку вдалося зловити останньою: вона сиділа на дереві, в неї стріляли снодійним, а потім зловили в розгорнутий брезент.
Тваринам відразу ж був введений антидот, після чого їх помістили в ветеринарне відділення. Тварини почуваються добре.
За даними видання, втеча стала можливою після того, як співробітниця зоопарку, котра годувала тварин, нещільно закрила двері.
ДОВІДКА. Гамадрил, або плащеносний павіан – вид мавп роду павіанів, підряду вузьконосих мавп. Це велика мавпа, що досягає одного метра довжини (старі самці), причому на хвіст припадає 20-25 см. Самки удвічі менші. Для людей старі самці гамадрилів завдяки своїй силі і міцним зубам можуть бути небезпечні.
- Раніше кілька шимпанзе втекли зі свого вольєра в зоопарку Белфаста (Північна Ірландія), використавши зламані під час негоди гілки дерев як своєрідні “сходи”.
- У Німеччині в місті Дрезден чотири зебри втекли з цирку-шапіто, розташованому на місцевому різдвяному ярмарку. Зебри кілька годин бігали центром міста. Через кілька годин всіх тварин зловили і повернули назад до цирку.