Під час проведення виборів за правилами, затвердженими новим Виборчим кодексом, громадяни України й надалі голосуватиме за партії, а не за кандидатів.

Таку думку в коментарі #Буквам висловила керівник організації “ОПОРА” Ольга Айвазовська.

Як повідомлялося раніше, 19 грудня парламент підтримав оновлений Виборчий кодекс, який уніфікує правила проведення всіх виборів: президентських, парламентських, місцевих. Він передбачає пропорційну виборчу систему з відкритими регіональними списками. Тобто українці отримають можливість голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата в списку тієї чи іншої політсили.

Однак, як наголошує Айвазовська, виборці, коли отримають бюлетень, знову передусім голосуватимуть за партію. До цього буде підштовхувати, в тому числі, дизайн бюлетенів: виборцю необхідно буде вивчити довгий список назв партій та їхніх представників у регіональному списку (17 осіб на кожну партію) та знайти квадратик з вподобаним кандидатом партії.

“Тобто українці за традицією будуть голосувати за партію та забувати внести в кінці прізвище кандидата. Таким чином, ми будемо мати в цілому закриті списки”, — говорить експерт.

Крім цього, за новими правилами, позиція перших дев’яти кандидатів від партії буде незмінною — виборці не зможуть проголосувати за них індивідуально.

“На нашу думку, списки на жаль “призакрили”, а не “привідкрили”. … Завдяки парламентським домовленостям ротацію зараз не проходить 9 осіб, вони не будуть розподілені в регіональних списках і за них виборець не голосуватиме індивідуально”, — підкреслює Айвазовська.

При цьому для того, щоб піднятися в списку, кандидатам, які містяться на 10 позиції й нижче, буде необхідно отримати на близько 7 тисяч голосів більше, ніж попереднику. А це, як зазначає Айвазовська, майже четверта частина ціни мандата.

“Другий недолік закону — це введення 25 відсоткової квоти для зміни місця в списку. Якщо ми візьмемо вибори 2019 року, то для отримання місця депутату треба було десь 25 000 виборців. І тепер, щоб просунутися в рейтингу хоча б на 1 позицію, кандидату треба набрати не менше 25% ціни повного мандата — це десь 7000 голосів”, — говорить експерт.

Нагадаємо, у вересні президент України Володимир Зеленський ветував новий Виборчий кодекс. На думку президента, кодексом декларується модель виборчої системи зі скасуванням мажоритарної складової виборів і введення пропорційної системи з відкритими списками, однак насправді це не так. Зеленський у своїх пропозиціях вказував на фактичне “збереження складової, характерною для пропорційної системи із закритими списками”.

3 жовтня Верховна Рада продовжила терміни доопрацювання ветованого Володимиром Зеленським Виборчого кодексу. Документ направили на доопрацювання в профільний комітет.

5 грудня нардепи відклали розгляд нового Виборчого кодексу.

Довідка. Всеукраїнська громадська організація “Громадянська мережа” ОПОРА “- неурядова всеукраїнська організація, яка функціонує вже понад 15 років. Завданнями організації є громадський контроль та адвокація в сфері виборів, парламентаризму, освіти, управління спільною власністю, енергоефективності, місцевого самоврядування та ін.