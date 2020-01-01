З початком Нового року українців чекає підвищення мінімальної зарплати, скасування депутатської недоторканності і нові правила виборів.

#Букви зібрали інформацію про те, що зміниться з 1 січня.

Виборчий кодекс

Кодекс починає функціонувати за винятком декількох перехідних статей, які почнуть діяти з 1 липня.

Вибори народних депутатів України здійснюються на засадах пропорційної системи відповідно до єдиних списків кандидатів у депутати на округах і від партій. Якщо партія отримує 5% і більше на виборах, то в Парламент потрапляють перші дев’ять депутатів за списком. При цьому, буде зберігатися гендерний баланс: на кожних п’ять кандидатів – по два представника кожної статі.

Що стосується виборів президента країни, то вони можуть бути черговими, позачерговими або повторними.

У Виборчому кодексі прописано, що одна і та ж особа може бути президентом не частіше, ніж два терміни поспіль.

Загальнодержавні вибори, як президентські, так і парламентські, можуть проводитися одночасно з місцевим референдумом, позачерговими, повторними, проміжними, першими, додатковими місцевими виборами.

Виборчий кодекс передбачає пропорційну виборчу систему з відкритими регіональними списками.

Виборці голосуватимуть не тільки за партію, а й за конкретного кандидата в списку партії.

Монетизація оплати житлово-комунальних послуг

З 1 січня 2020 року пільгові категорії українців зможуть в будь-який час подати заяву про перехід на готівкову грошову форму виплат на житлово-комунальні послуги.

Раніше дозволялося подати заяву тільки до 15 жовтня (старту опалювального сезону), що було незручно для споживачів.

“Скасовується обмеження, яке не давало можливості українцям відправитися за” монетизацією “після 15 жовтня (на опалювальний період) і 15 травня (на неопалювальний період)”, – пояснили в Кабміні.

Підвищення соцвиплат для дітей-сиріт

Міністерство соціальної політики України поінформувало про те, що з 1 січня 2020 року буде підвищено розміри державної соцдопомоги для підтримки дітей-сиріт, а також дітей, позбавлених батьківського піклування.

Зміни торкнуться виплат дітям, які виховуються в патронатних і прийомних сім’ях, а також в дитячих будинках сімейного типу.

“З метою підтримки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в патронатних, прийомних сім’ях, у дитячих будинках сімейного типу, з 1 січня 2020 року підвищені розміри державної соціальної допомоги із 2 до 2,5 прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку, а для дітей з інвалідністю – з 2 до 3,5 прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку”, – повідомили в кабміні.

Також будуть підвищені виплати батькам, які виховують таких дітей – з 70% прожиткового мінімуму до 100% прожиткового мінімуму за кожну дитину.

Зростання мінімальної зарплати

У держбюджеті закріплена мінімальна зарплата на рівні 4723 гривні.

Також будуть зміни, пов’язані з розміром прожиткового мінімуму на одну особу.

Так, з 1 січня 2020 року він становитиме 2027 гривень, з 1 липня – 2118 гривень, з 1 грудня – 2189 гривень.

Для дітей до 6 років: з січня – 1779 гривень, з липня – 1859 гривень, з грудня – 1921 гривня.

Для дітей від 6 до 18 років – з січня – 2218 гривень, з липня – 2318 гривень, з грудня – 2395 гривень.

Скасування депутатської недоторканності

Так, згідно з 80 статтею Конституції України, народним депутатам України більше не гарантується недоторканність. Згідно з новою редакцією, депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання в парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.

Проводити досудове розслідування кримінальних проваджень щодо народних депутатів зможуть слідчі НАБУ і Держбюро розслідувань.

Клопотання можуть бути розглянуті з обов’язковою участю народного депутата (слідчий суддя повинен його завчасно повідомити про це).

Тобто, якщо слідчий захоче отримати доступ до банківських документів нардепа, він не зможе цього зробити, поки нардеп не з’явиться особисто до суду. Також слідчий не зможе заарештувати, наприклад, зброю, яке є знаряддям злочину, або ж отримані в результаті злочину кошти.

Без дозволу слідчого судді, винесеного на підставі клопотання голови ГПУ, затримання нардепа дозволяється тільки в разі, якщо останнього застали під час скоєння або безпосередньо після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину (пов’язаного із застосуванням насильства, або який спровокував загибель людини).

10% за корупціонера

Закон про викривачів корупції гарантує право на винагороду тим, хто вкаже на неправомірні дії іншої людини. Винагорода гарантується, якщо хабар або завдані державі збитки в 5 тисяч і більше разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб. Йдеться про хабарі понад 10 мільйонів гривень.

За викриття корупціонера громадянин може отримати 10% від суми хабара або від суми завданих збитків. При цьому, розмір винагороди не може перевищувати 3000 мінімальних заробітних плат – 12,5 млн гривень.

Згідно з документом, викривач – фізична особа, яка повідомила про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, якщо така інформація стала йому відома у зв’язку з його трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням служби або навчання, або участю в передбачених законодавством процедурах.

Викривач зможе повідомити про корупційний злочин: уповноваженим безпосередньо на роботі (внутрішні канали), в ЗМІ (зовнішні канали) або анонімно Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) або іншим органам (регулярні канали).

Анонімні повідомлення перевірятимуть тільки якщо вони будуть містити інформацію про конкретну особу і факти, які можна перевірити. Перевірка може тривати протягом 15 днів (у разі необхідності строки можуть продовжити до 30 днів).

У документі зазначено, що викривачі і члени їх сімей будуть перебувати під захистом держави: їм можуть надати охорону.

Незаконне розголошення або використання особою в своїх інтересах інформації про викривача, його близьких тягне за собою накладення штрафу від 1000 до 2500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.